Ad oggi ammontano a oltre 11 milioni di euro i danni causati dalche nei giorni scorsi ha colpito il Comune di. Di questi tre milioni e 430mila euro sono le spese per la messa in sicurezza del territorio, 7 milioni e 500mila i danni subiti dai ...Costretto sulla sedia a rotelle dal 2010 per un virus al midollo che lo ha colpito alla vertebra dorsale 10, oggi lavora in una azienda diche si occupa di servizi, precisamente di ...E' un bilancio che cresce di ora in ora: è vero che ae Urbino fortunatamente non si sono registrate vittime, ma anche noi abbiamo bisogno di aiuto e non possiamo farcela da soli'. E' quanto ...

Maltempo: a Pesaro oltre 11 milioni di euro di danni Agenzia ANSA

(ANSA) - PESARO, 24 MAG - Ad oggi ammontano a oltre 11 milioni di euro i danni causati dal maltempo che nei giorni scorsi ha colpito il Comune di Pesaro. Di questi tre milioni e 430mila euro sono le ...PESARO- 11 milioni di euro. Questa la conta dei danni nel territorio di Pesaro derivanti dall'ultima ondata di maltempo. Lo ha comunicato il primo cittadino pesarese Matteo Ricci attraverso ...