Maltempo a Brescia | frana l' argine del Naviglio grande

Sono stati soccorsi dagli agenti della Polizia Locale dii due occupanti di un'auto in panne in un sottopasso cittadino allagato. Paura ma per fortuna nessuna conseguenza. A, al momento - fanno sapere dalla centrale operativa del Comune di, si sono registrati cinque sottopassi allagati, anche con oltre un metro d'acqua. Le pattuglie della Polizia Locale ...L'ondata diannunciata, è arrivata sunel tardo pomeriggio di oggi. Preceduta da vento forte, si è poi concertizzata con un forte scroscio di pioggia (quella che di solito cade in giorni), ...In pochi minuti è caduta la pioggia di giorni e la valle del Garza è letteralmente finita sott'acqua. Danni a Caino dove un terrapieno ha ceduto di schianto e riversato sulla provinciale del Cafaro, ...

Maltempo, cinque sottopassi allagati in città, a Rezzato auto nel Naviglio, fiume d'acqua a Nave Corriere della Sera

A Rezzato un tratto dell’argine del Naviglio Grande è franato. Alcune stazioni della metropolitana sono allagate ...Le forti piogge della serata di oggi mercoledì 24 maggio sta provocando non pochi danni: un bus a Brescia con passeggeri a bordo si è allagato ...