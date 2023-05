Maldarizzi Automotive scende in pista con il pilota barese Ivan Pezzolla

(Di mercoledì 24 maggio 2023) La smart e-cup del dealer pugliese veste i colori della città di Bari con il polpo biancorosso Bari, 24 maggio 2023. “L’imprevisto in gara è da mettere in conto, ma non molliamo e ci prepareremo al top per la prossima gara”. Sono le dichiarazioni a caldo delpugliesealla fine della smart e-cup nel fine settimana dove ha rappresentato, un commento lucido che spiega i dettagli tecnici del contatto in bagarre al primo giro. Il Misano World Circuit ha visto l’esordio stagionale della smart e-cup, ospitata all’interno del Grand Prix Truck, per la sesta stagione partita il 21 maggio per il primo dei cinque appuntamenti delle 12 gare in programma. La seconda tappa si terrà a luglio a Vallelunga. L’iconico polpo biancorossoè il simbolo che ...

Per Ivan Pezzolla esperienza elettrizzante in pista Il driver pugliese coordinatore di safe & Emotion condividerà con il dealer MercedesBari lo Smart EQ fortwo e - cup, la vivace serie in pista riservata alle energiche auto della casa tedesca. Esordio a Misano il 20 e 21 maggio tutto in diretta streaming Binetto (...

Maldarizzi Automotive in pista per la smart e-cup Corriere dell'Economia

