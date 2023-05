(Di mercoledì 24 maggio 2023) Settimana nazionale del mal di, una patologia spesso sottovalutata e non compresa. Il professor Piero Barbanti IRCCS Sanlancia unper i giovani

... in un'intervista all'Adnkronos , lancia un monito sull'importanza di prestare attenzione aidinei ragazzi in età scolare. Secondo i dati del Registro italiano dell'emicrania coordinato ...23 Maggio 2023 Breaking News , Sanità"Questo può provocaredi, aumento della confusione, infezioni del tratto urinario e costipazion e. Tutti disturbi che contribuiscono a peggiorare i sintomi della demenza". Secondo i medici, ...

Mal di testa, l'allarme del San Raffaele: "Non sottovalutare quello dei ragazzi" ilGiornale.it

Settimana nazionale del mal di testa, una patologia spesso sottovalutata e non compresa. Il professor Piero Barbanti IRCCS San Raffaele lancia un allarme per i giovani ...RIETI - In occasione della XV Giornata Nazionale del mal di testa la Asl di Rieti ha organizzato una iniziativa di informazione e sensibilizzazione sul tema di questa ...