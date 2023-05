“Mai visto prima” Due miliardi per gli alluvionati | gli aiuti dopo il dramma in Emilia-Romagna

(Di mercoledì 24 maggio 2023) «Interventi di emergenza di duedi euro non so se si erano mai visti». Giorgia Meloni annuncia in una conferenza stampa le misure contenute nel primo decreto per fronteggiare l'emergenza in. Soddisfatto Bonaccini che ha ringraziato il Consiglio dei ministri per «la velocità» e per l'attenzione che il governo ha dato al documento «unitario» che il governatore aveva inviato e in cui si elencava tutto ciò di cui i vari organismi territoriali avevano bisogno. «Alcune misure inviate le ritrovo in quelle approvate oggi. In quell'efficacia troveremo la capacità di capirci ed essere capiti. C'è gente che ha perso tutto o quasi. Un miliardo di euro servirà solo per le infrastrutture di mobilità». I duearriveranno sotto forma di finanziamenti a fondo perduto, crediti a tasso agevolato, fondi per ...

Flavio, con fare British , le aveva risposto "It's Albinoni madame",che in quel momento era ...con musicisti capaci e totalmente liberi di mettere in campo le loro abilità in manierarigida, ...... in molti si chiedevano che versione avremmodei biancoverdi per la decisiva gara - 4 a Miami. Avrebbero continuato a combattere nonostante nessuno abbiarimontato da 0 - 3 nella storia ...... da molticome 'un personaggio anziano, oscuro, debole, che non parla, non attrattivo, né interessante'. In precedenza, a nessuno eravenuto in mente di girare un film su s an Giuseppe . ...

Victoria Beckham senza freni: “Mio marito David non mi ha mai visto senza sopracciglia” Il Fatto Quotidiano

“Perugino come non l’hai mai visto” per una speciale installazione che celebra il divin pittore, nel quinto centenario dalla morte, con videomapping, proiezioni e realtà immersiva. Da giovedì primo gi ..."È un quadro devastante, non ho mai visto nulla di simile nella mia vita – dice Pelù –. Interi versanti rovinati a valle per centinaia di metri con spessori di tre o quattro. Come vedere un ghiacciaio ...