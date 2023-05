Maglia per lo scudetto del Napoli | in vendita solo 2023 pezzi | svelato il prezzo

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Una bella iniziativa da parte delper celebrare lovinto, il terzo della storia del club. Negli store ufficiali della SSCè infatti inla nuovadella squadra azzurra: si tratta di una specialecelebrativa in edizione limitata che rimarca proprio il successo in campionato.Campioni Si tratta dellaGara Home (quella classica azzurra, ndr) con una personalizzazione dorata e la scritta “Campioni 3”, oltre la firma del Presidente Aurelio De Laurentiis serigrafata. Laè impreziosita dalla presenza della toppa celebrativa Campioni d’Italia applicata su manica sinistra. Il prodotto è una Limited Edition con soli...

...4%), Leonardo ( - 5,35%) e Pirelli ( - 5%)nera. Sul default americano interviene Janet Yellen che ribadisce: ' Il Tesoro potrebbe finire le sue disponibilitàfar fronte agli obblighi ...Geraint Thomas sempre inrosa. Presente al traguardo il c.t. Bennati, esultante a ragion vedutail successo degli azzurri. Giro, la 17 esima tappa dalle Alpi al mare Frazione n.17, dalle ...Milano resta lanera con un calo del 2,4% (Ftse Mib a 26.520 punti). Francoforte cede il 2%, ... Il prezzo del gas resta sopra la soglia dei 28 euro al megawattora, così comeil petrolio il ...

Napoli, svelata la possibile nuova maglia per la stagione 2023-2024 ... Pazzi di fanta

Scelta particolare del Real Madrid in vista della partita contro il Rayo Vallecano: tutti i giocatori indosseranno la maglia di Vinicius ...Mercoledì da dimenticare per Piazza Affari, al pari delle altre Borse europee schiacciate dai timori di un default degli Stati Uniti per lo stallo sul debito. (ANSA) ...