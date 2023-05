Mafia | città metropolitana Milano acquisisce tre immobili confiscati per housing sociale

(Di mercoledì 24 maggio 2023), 24 mag. (Adnkronos) - Nel corso della seduta del Consiglio metropolitano milanese, di mercoledì 24 maggio, sono stati acquisiti al patrimonio indisponibile delladialcuni benialla criminalità organizzata, situati nel comune di Vermezzo con Zelo. L'ente di area vasta, come ha spiegato il consigliere delegato al Bilancio e Patrimonio, Dario Veneroni, ha partecipato alla manifestazione di interesse dell'Anbsc-Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati ealla criminalità organizzata per l'acquisizione a titolo gratuito diper un valore complessivo di oltre 530mila euro (un'immobile ad uso abitativo da 237.600 euro; un'unità a uso laboratorio del ...

... perché potrebbe mettere sulla strada migliaia di famiglie e distruggere due, di cui una è la ... Ronzulli: non lo vuole lae chi è contro l'Italia Chiediamoci chi non vuole il ponte. Non lo ...'Ladell'arte è viva e recuperare dall'estero quanto è stato trafugato è una attività impegnativa', ha continuato il generale di brigata Vincenzo Molinese, comandante del nucleo Tpc. L'...... tanto da spingere Alfredo Morvillo, fratello di Francesca, a chiedersi se "in questaavere fatto accordi con laviene ritenuto da tutti un fatto disdicevole" ed ancora "Troppo spesso i ...