Madonna di Trevignano | Cecchi Paone | “Ecco come fanno le statue di Gisella Cardia a lacrimare Un trucco da prestigiatore”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Dubbi, interrogativi, ma anche critiche. La storia delladiRomano, piccolo comune vicino al lago di Bracciano conosciuto dai più per le lacrimazioni di alcunette dellae delle apparizioni della stessa alla presunta veggente, non finisce di essere al centro delle polemiche. Dopo la diffusione, nel corso del programma Pomeriggio 5, di un nuovo video sulla presunta lacrimazione della statua della, documentata dalle stesse telecamere del programma di Canale 5, ora è Alessandroad intervenire nel programma condotto da Barbara D’Urso per dare una spiegazione. Ospite della trasmissione di Canale 5 ha spiegatosia possibile, grazie all’aiuto della ...

Alessandro Cecchi Paone torna a Pomeriggio 5 dopo il suo viaggio in Honduras Statuette dellalacrimano aCecchi Paone spiega il fenomeno in modo scientifico Esistono sostanze in ...commenta Spunta un nuovo video sulla presunta lacrimazione della statua delladidocumentata una settimana fa dalle telecamere di 'Pomeriggio Cinque'. Lo stesso momento, infatti, è stato ripreso da uno smartphone e mostrato nella puntata di martedì 23 maggio. ...... riceverebbe apparizioni sacre della Vergine Maria, sulla collina diRomano. Le Iene ... In particolare spazio alla testimonianza sull'ultima lacrimazione della statuina dellaavvenuta ...

Madonna di Trevignano, la spiegazione di Cecchi Paone: "Ecco perché lacrimano le statue" TGCOM

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come ...Fanpage.it ha raggiunto don Jose Valdo Feitosa, che fa un lavoro particolare: l’esorcista nella diocesi di Civita Castellana, dove la ...