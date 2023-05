Macron manda in Italia uomini e mezzi in aiuto alle zone alluvionate

(Di mercoledì 24 maggio 2023) «Quaranta militari della sicurezza edi soccorso per leinondate arrivano stasera in»: lo annuncia in un tweet il presidente francese, Emmanuel, aggiungendo che«arrivano per rafforzare i soccorsi dopo le inondazioni. La solidarietà all'opera» conclude il capo dell'Eliseo.

"Quaranta militari e mezzi di soccorso stanno arrivando in Italia", annuncia Emmanuel. E oggi Ursula von der Leyen visiterà le zone alluvionate. Ecco dunque le deroghe fiscali, i 580 milioni ...Dietro i ripetuti insulti francesi all'Italia non c'è solo il timore di Emmanueldi essere ... Giorgia Meloni non lea dire e risponde per le rime. Il premier risponde alla Francia dopo l'...Masih si accalora: ' Chi miun video, rischia la reclusione . Le donne iraniane hanno ... in Germania e Francia, che l'ha portata a incontrare il presidente('Magnifica', l'ha definita il ...

Il presidente francese ha annunciato che uomini e mezzi «arrivano per rafforzare i soccorsi dopo le inondazioni». Già stasera dovrebbero arrivare in Italia «40 uomini militari» ...(Teleborsa) - Oggi sarà una giornata di lutto nazionale per le vittime del maltempo in Emilia-Romagna, mentre si celebreranno i primi funerali ed è stato ritrovato il corpo della 15esima vittima a Lug ...