M87 | la galassia delle meraviglie

Leggi su aleph-tales

(Di mercoledì 24 maggio 2023) In unalontana lontana… No, non è il prologo di un nuovo film di Star Wars, ma l’incipit per raccontarti di una recente ed emozionante scoperta in ambito astrofisico. Il team di ricercatori dell’European Southern Observatory (ESO) ha puntato i suoi immensi occhi (o per meglio dire, i suoi immensi telescopi) verso la