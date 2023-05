M5S | Ciampi | “Dialisi | la Giunta cambia le regole e favorisce la sanità privata”

Leggi su anteprima24

"Laregionale ha modificato al ribasso i requisiti minimi organizzativi delle strutture che erogano prestazioni di, per cui il personale infermieristico adibito al servizio passa da un minimo di 3 infermieri per 9 pazienti (media 0,33) a un minimo di 1 infermiere ogni 5 pazienti (media 0,2). Inoltre la funzione del Direttore responsabile, che in precedenza non poteva essere svolta contemporaneamente in più centri e doveva essere assicurata per almeno 24 ore settimanali, con il nuovo testo potrà essere svolta in 2 centri e assicurata per 18 ore settimanali per centro. Una riduzione del personale di tale portata e la diluizione su più centri delle responsabilità dei dirigenti inciderà negativamente sulla qualità della prestazione sanitaria" – è quanto ha dichiarato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle ...