Lynora | in anteprima il video di ‘Randagi’ feat Korma & Aso Rock General

Leggi su funweek

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Dal 26 maggio 2023 sarà disponibile Randagi, il nuovo singolo di; Aso. Randagi è il nuovo singolo dal sapore indie die Aso, scritto da Marco Canigiula, Efosa Osayande e dalla stessa artista, prodotto da. Il testo sembra suggerire la volontà di far durare a lungo una relazione amorosa, che viene vista come un bene prezioso. In particolare, la paura di restare lontani l’uno dall’altro viene considerata come qualcosa di trascurabile, come un granello di sabbia nell’oceano dell’amore che il narratore prova per l’altro. La canzone continua con una descrizione di un viaggio insieme nella splendida cornice ...