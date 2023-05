Lutto nazionale per l' alluvione | bandiere del Senato a mezz' asta

...di Mussolini e messaggi come " Lo straniero non sarà mai italiano ! Fatelo capire alla Boldrini" e infine altre immagini che contestano il 25 aprile definendolo un giorno di "". Cosa ...Le bandiere italiana e europea sono esposte a mezz'asta sulla facciata di Palazzo Madama a Roma. Il Senato osserva ilper l'alluvione in Emilia Romagna che ha provocato 15 morti e migliaia di danni. 24 maggio 2023Cdm stanzia 2 mld di euro per far fronte all'emergenza Giornata diper l'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna provocando 15 vittime, l'ultima trovata ieri. Intanto il Consiglio dei ministri ha stanziato oltre 2mld di euro per far fronte all'...

È lutto nazionale: l'Italia oggi piange le vittime dell'alluvione - I carabinieri impegnati operazioni antisciacallaggio - I carabinieri impegnati operazioni antisciacallaggio RaiNews

Intanto nella giornata di ieri i carabinieri subacquei di Genova insieme a quelli di Pescara hanno rinvenuto un altro corpo senza vita, facendo salire così a 15 il numero totale dei morti ...Il Comune di Rimini osserva nella giornata di oggi - mercoledì 24 maggio - il lutto nazionale per le vittime dell'alluvione in Emilia-Romagna. Per questo ...