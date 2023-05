Lutto nazionale per alluvione in Emilia Romagna | ecco le bandiere del Senato a mezz' asta

Un decreto da 2 miliardi per l'alluvione. OggiÈ stato approvato il decreto maltempo per l'emergenza in Emilia - Romagna e Marche. 'Molte misure, prime importanti risposte ai territori', dice la presidente del Consiglio Giorgia ...E si rialzerà', ha detto la presidente dell'Assemblea Emma Petitti che ha ricordato: 'Oggi è giornata di. Non solo l'Emilia"Romagna, ma tutto il Paese si raccogono nel ricordo delle ...Leggi anche Alluvione Emilia Romagna, 15 vittime: oggiAlluvione Emilia Romagna, nuova allerta rossa Alluvione Emilia Romagna, via libera a decreto. Meloni: "Prime misure urgenti" ...

È lutto nazionale: l'Italia oggi piange le vittime dell'alluvione - I carabinieri impegnati operazioni antisciacallaggio - I carabinieri impegnati operazioni antisciacallaggio RaiNews

Parenti e amici delle vittime dell'incendio durante un incontro con il presidente della Guyana Irfaan Ali.ImmagineAFP All'interno di uno dei paesi più ...Oltre 15.000 persone sono riuscite a rientrare nelle proprie case in Emilia-Romagna. Ma sono ancora circa 20.000 gli sfollati ...