Luis Enrique | un fattore lo avvicina al Napoli | i tifosi possono sognare

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 24 maggio 2023) In queste ultime ore è avanzata forte la candidatura diper la panchina del. Com’è ormai ben noto, non è affatto da escludere l’addio a fine stagione di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano ritiene la sua avventura in azzurro chiusa dopo il successo in campionato e il presidente Aurelio De Laurentiis, a questo punto, sta sondando molteplici alternative per sostituirlo. L’ex CT della Nazionale Spagnola è un nome che piace tanto e unpotrebberlo alla squadra partenopea. Di seguito, quanto riportato a tal proposito dalla Gazzetta dello Sport: Il motivo Con l’Italiaha un legame forte e per l’Italia nutre una passione sincera: ama il nostro Paese che visita con frequenza, ha amici italiani, apprezza tantissimo la Serie A ...