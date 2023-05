Luis Enrique – Napoli? Di Marzio | “È abituato allo stile Barcellona”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Con la vittoria del campionato e la fine della stagione sempre più vicina l’addio di Luciano Spalletti si fa sempre più vicino. Ormai il divorzio è cosa fatta e le due parti vivono da separate in casa, nonostante un clima apparentemente sereno. De Laurentiis continua il suo casting alla ricerca di un sostituto che possa prendere il posto del tecnico toscano. Tanti i nomi girati e le chiamate fatte dal presidente, dai più esperti ai meno passando da Conte a Thiago Motta. Una delle ultime ipotesi di De Laurentiis sarebbe quella di, ex allenatore deled ex ct della Spagna ma attualmente svincolato. Un profilo che piace molto per il nuovo progetto azzurro vista la capacità tecnica dimostrata dalla squadra nell’arco di questa stagione.Di ...

Nonostante la candidatura forte per il Napoli, però, in lizza ci sono altri big , come Conte e Benitez, oltre alla suggestione, già in Italia (ma non con grandi risultati) alla Roma. Il ...Mario Gago, giornalista spagnolo di Onda Cero a radio Punto Nuovo: "Sarebbe l'ideale per il Napoli, ma lui deve essere leader del club e dello spogliatoio dove arriva" Spain's coach #00reacts during the Qatar 2022 World Cup Group E football match between Japan and Spain at the Khalifa International Stadium in Doha on December 1, 2022. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP) ...... incontro con De Laurentiis Calciomercato Napoli - Giorni decisivi per il futuro della panchina del Napoli con il Presidente Aurelio De Laurentiis che vuole percorrere il sognoriguardo ...

Napoli, chi è Luis Enrique: come gioca, il dramma familiare, la carriera Virgilio Sport

"Conoscendo come lavorano Luis Enrique e Nalgesmann, le mie perplessità sono più per quello che per l’aspetto economico"."Io ds al Napoli con Luis Enrique Impossibile, non penso di essere il tipo di ds che possa piacere a De Laurentiis (ride, ndr). Al di là ...