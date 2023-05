Luis Enrique al Napoli | in Spagna sono scettici sul possibile rapporto con De Laurentiis

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Bisogna ancora metabolizzare l’addio di Spalletti, in realtà ancora non è stato nemmeno ufficializzato, ma intanto il presidente Deè già al lavoro per dare ai tifosi quanto prima un successore sulla panchina del. Tra i tanti nomi che stanno girando in questi giorni c’è quello dell’ex ct della. A tal proposito a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Mario Gago, giornalista spagnolo di Onda Cero: «non è uscito benissimo dal Mondiale di Qatar, dove la suanon è stato capace di esprimere un piano B e dove ha dimostrato una carattere molto acceso anche con i giornalisti. Attorno alla sua Nazionale si era creata un’atmosfera stranissima e poi ha una personalità ...

... incontro con De Laurentiis Calciomercato Napoli - Giorni decisivi per il futuro della panchina del Napoli con il Presidente Aurelio De Laurentiis che vuole percorrere il sognoriguardo ...... iniziò con Del Bosque col quale vinse l'Europeo del 2012 riuscndo a salire sul magico carro delle generazione dorata che vinse tutto, e ha proseguito con i suoi successori fino acol ...Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma ai tempi di, ha parlato a CalcioNapoli24.it. 'Come lo vedrei sulla panchina del Napoli E' un uomo molto rispettoso dei ruoli, penso che troverebbe una quadra per andare di pari passo col ...

"Io ds al Napoli con Luis Enrique Impossibile, non penso di essere il tipo di ds che possa piacere a De Laurentiis (ride, ndr). Al di là ...Luis Enrique deve essere leader del club e dello spogliatoio dove arriva, per questo qui in Spagna siamo tutti scettici del suo p ...