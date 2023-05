Luis Enrique al Napoli | gioco spumeggiante e profilo internazionale che convince De Laurentiis

... bisogna semplicemente aspettare il 4 giugno per stringers i la mano con Luciano Spalletti e salutarsi, sta arrivando un tempo nuovo, in cui le banalità sono rigorosamente vietate:, ...Spalletti divorzia dal Napoli: c'èche ama l'Italia. Tiene banco la situazione sulla panchina alla Juventus: "Allegri è un caso", il club bianconero riflette sul futuro dopo il crollo di ...... la lista dei pretendenti alla panchina è articolata Mg Londra (Inghilterra) 06/07/2021 - Euro 2020 / Italia - Spagna / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto:Uno dei nomi che ...

Tmw - Panchina Napoli, cresce l'idea Luis Enrique: ipotesi sempre più concreta Tutto Napoli

Mercato Milan: rossoneri su Openda per l’attacco, costa 25 milioni. Spalletti divorzia dal Napoli: c’è Luis Enrique che ama l’Italia. Tiene banco la situazione sulla panchina alla Juventus: “Allegri è ..."Luis Enrique, in arte Lucho, racchiude in sé le caratteristiche dell’allenatore che sembra nato proprio per allenare questo Napoli" ...