Lufthansa al 40% su Ita-Airways Finita la storia infinita

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Linate, aeroporto. Sto attraversando il tunnel che porta al finger (il collegamento diretto tra aereo e scalo aeroportuale). Squilla il telefono. E’ Giuseppe, mi dice :”scrivi tu un pezzo per parlare dell’acquisto di Ita da parte di?”. Rispondo distrattamente di sì, salgo in aereo, mi metto al mio posto e, preso il computer comincio a scrivere quest’articolo. Sono nel finger di Linate, ma mi sento come se fossi a Francoforte, a Berlino, a Colonia. L’Italia non ha più una sua compagnia di “bandiera”. Il vessillo tricolore è stato ammainato definitivamente questa mattina, nel momento in cuiè diventato il principale azionista di Ita-. Di fatto ora la nostra compagnia aerea batterà bandiera tedesca.è entrata nel capitale di Ita, acquistandone il 40% e, da massimo azionista prevede ...