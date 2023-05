L’Ue all’Italia | ridurre aumento spesa e avanti con Pnrr Riforma fisco preservi progressività

Nell'ottobre 2020 ,aveva notificato alla Commissione ... Fra le condizioni di ammissibilità previste per'accesso alla ... e che tale requisito non era inerente'obiettivo di detta misura, ...... in corso con i partner Nato, G7 e. In seno'Unione,partecipa attivamente'aggiornamento della Strategia europea sulla Cina e alla definizione della traiettoria futura dei rapporti ...Otto Stati membri (ma non) hanno già ...) hanno già adottato misure per vietare'...va accelerato e messo in pratica in tutti i paesi.dell'approccio e i rischi connessi'uso di H2, ...

Ue, le raccomandazioni all’Italia: ridurre aumento spesa, attuare Pnrr e avanti su rinnovabili Il Sole 24 ORE