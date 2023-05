Lucas Piton | chi è il terzino sinistro oriundo pre-convocato da Mancini per le Final Four di Nations League

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Brasiliano con passaporto italiano, 22 anni,, esterno mancino attualmente al Vasco da Gama, è stato pre-da Robertoper affrontare ledipreviste tra il 15 e il 18 giugno. La notizia è arrivata dal Brasile, dal club dove milita il giocatore. «Ildi Vascoè stato pre-dalla Nazionale italiana per ladi Uefa, in Olanda, per la semie contro la Spagna, il 15 giugno, e per un’eventualee o terzo ...

Un altro oriundo per l'Italia: Piton pre convocato per le Final Four di Nations League La Gazzetta dello Sport

