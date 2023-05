Louis Vuitton a Isola Bella | 800 vip presenti alla sfilata

Un evento privato di gala, alla Rocca di Angera , nella serata del 23 maggio, ha aperto in grande stile gli appuntamenti dellaCruise sul Lago Maggior e. La celebre casa di moda ha scelto infatti il Verbano, e in particolare l'Isola Bella del circuito Terre Borromeo , per presentare la nuova collezione . L'...... Andrea Incontri da Benetton , Maximilian Davis da Ferragamo , Filippo Grazioli da Missoni a Milano; Ibrahim Kamara per Off - White e Pharrell Williams per la linea uomo dia Parigi. E ...... citando la linea LV Volt di(che vede Kid Kudi come volto della campagna), la linea gender - neutral B.zero1 Rock e Viper di Bulgari e il successo planetario del Love Bracelet di ...

Vip da tutto il mondo all'Isola Bella per l'evento di Louis Vuitton VerbanoNews.it

Nella serata del 23 la cena alla Rocca di Angera. Le indiscrezioni parlano dell'arrivo a Stresa di Madonna, Oprah Winfrey e del rapper di K-Pop Felix ...Su Instagram e Tiktok si moltiplicano i video dei fan che rivelano dettagli sull'arrivo dell'artista e sulle tappe del suo viaggio in Italia ...