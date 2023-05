Lotto | la fortuna sorride sul litorale romano | vinti ad Anzio 12 500 euro

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 24 maggio 2023)– Lazio a segno con il. Nell’estrazione di martedì 23 maggio, come riporta Agipronews, sono state centrate vincite complessive che superano i 45 mila. La più alta di giornata arriva da Roma con un colpo da 32.608,70a cui si aggiungono i 12.500ad, sempre in provincia di Roma, grazie a un ambo sulla ruota di Bari. L’ultimo concorso delha distribuito 4,5 milioni di, per un totale di 455 milioni da inizio anno. Labacia il Lazio anche nel 10e. Nel concorso di martedì 23 maggio, sono state centrate vincite per 38 mila: ad Arsoli, in provincia di Roma, indovinato un 5 Oro da 30 milamentre nella ...