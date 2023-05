Lotta Champions | il calendario delle ultime due giornate

Leggi su today

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Cinque squadre per due posti. Inter, Milan, Atalanta, Roma e Juventus (in rigoroso ordine di classifica) si contenderanno in queste duedel campionato di serie A il pass, già staccato da Napoli e Lazio, per accedere alla prossima edizione dellaLeague. Vediamo gli...