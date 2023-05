Lotta | al PalaPellicone di Ostia i Campionati Italiani Under 15

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 24 maggio 2023)– È tutto pronto per iU15 dilibera maschile e femminile e digreco romana, in scena aldinelle giornate di sabato 27 e domenica 28 maggio. Gara per atleti di classe U15 ed Esordienti A, suddivisi in 10 categorie di peso per ogni disciplina, in cui verranno dunque incoronati i nuovi campioncini2023. Gli incontri si svolgeranno in 4 minuti, 2 per tempo. In entrambe le giornate si comincerà are dalle 10:00 del mattino, subito dopo il peso di tutte le categorie. Sabato sarà dedicato allagreco romana e femminile, mentre domenica sarà il turno della libera maschile. Sarà possibile seguire l’evento in diretta dalla sezione Livestreaming del ...