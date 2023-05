Lorenzo Amoruso contro Manila Nazzaro | “Un altro uomo dopo il nostro addio o forse prima”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) A cinque mesi dalla rottura conal quale è stata legata per cinque anni,avrebbe un nuovo amore. Si tratterebbe di Stefano Oradei, ballerino da anni nel cast di “Ballando con le stelle”. Ieri durante una diretta Instagram con Biagio D’Anelli,era stato protagonista di un lungo sfogo durante il quale aveva asserito che la sua ex aveva iniziato a frequentare unla loro rottura e che aveva il dubbio che quest’ci fosse anchedel loro(Foto Instagram)“Se scappi via non è un problema d’amore ma è un ...

OraAmoroso deve aver deciso che i tempi erano maturi per togliersi i sassolini della scarpa che spesso sedimentano sotto le piante di piedi a cui hanno spezzato il cuore. A quanto pare ...Storia finita quella trae Manila Nazzaro . Ma non solo, perché a detta di lui l'ex compagna avrebbe già ritrovato l'amore. Intervenuto in una diretta con Biagio D'Anelli , l'ex calciatore ha fatto credere che ...Ha ragioneManila Nazzaro ha mentito e frequenta da tempo Stefano ...

Lorenzo Amoruso su Manila Nazzaro: "Un altro uomo subito dopo l’addio, o addirittura prima" TGCOM

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono stati insieme per diversi anni, hanno partecipato anche a Temptation Island e si sono fatti conoscere anche come coppia. Ad ogni modo, improvvisamente dopo la ...Lorenzo Amoruso, ex calciatore, è tornato a parlare della rottura con Manila Lazzaro, sua ex compagna con cui ha avuto una relazione di più di sei anni. Queste le sue parole: "Dopo pochissimi giorni ...