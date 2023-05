Lonardo FI | “L’Amministrazione fa due passi avanti e uno indietro”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Lucio, coordinatore cittadino di Forza Italia. “Parliamoci chiaro, dalle scelte scellerate di questa Amministrazione in tutti i campi, dalle errate scelte logistiche alla cura del verde, dall’imbruttimento dei luoghi storici emblematici della Città alla mancata risoluzione dei problemi atavici di essa, si era da tempo capito che era un’Amministrazione allo sbando, inefficiente ed inefficace nonostante i cittadini abbiano dovuto subire anche l’onta della scelta di un Assessore delle Finanze non di estrazione cittadina ricevendo cosi un ennesimo schiaffo alle professionalità cittadine presenti sul territorio. Nel recente Consiglio Comunale e nella conseguente riunione della Commissione Bilancio si è toccato il fondo per 2 milioni di euro che ballavano nel calcolo della TARI, tra netto e ...