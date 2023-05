L’Oms avverte | “C’è la minaccia di un altro virus con un potenziale ancora più mortale”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Il Covid non ce lo siamo lasciato alle spalle, anche se è stata dichiarata la fine dell’emergenza sanitaria. “Rimane ladi un’altra variante emergente in grado di causare nuove ondate di malattia e morte”, ma anche la “di unagente patogeno emergente con unpiù” dice il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Ghebreyesus. Per questo uno degli appelli lanciati dall’Organizzazione mondiale è quello di collaborare: “Esorto tutti gli Stati membri a impegnarsi in modo costruttivo e urgente nei negoziati sull’Accordo per le pandemie e sul regolamento sanitario internazionale, in modo che il mondo non debba mai più affrontare la devastazione di una pandemia come Covid”. “Esorto tutti gli Stati membri a ...