L’ombra sorniona di Sciascia si aggira nei non detti di Mattarella

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Caro Claudio Cerasa, ho letto la citazione dai “Promessi sposi” che hai ripreso da Sergioe che ieri si ritrovava un po’ dappertutto. “Il buon senso c’era; ma se ne stava nascosto, per paura del senso comune”. Ho fatto un minuscolo esperimento: ho chiesto a uno di passaggio di chi fosse la frase. Ha titubato un momento: “?”. Nessun valore statistico, naturalmente, però me l’aspettavo. Succede che un autore dedichi la propria speciale devozione a qualche altro autore, e ne ricavi un po’ di luce riflessa: a volte, riesce a legare loro il proprio nome, ad appropriarsene luminosamente. Gran merito, soprattutto se quelli cui è devoto sono dei massimi. E’ così per Leonardocon Stendhal e con Manzoni. Del secondo, disse: “Se mi si chiedesse a quale corrente di scrittori appartengo, e dovessi limitarmi a un solo ...