L' olio italiano è unico | Lollobrigida | la differenza tra noi e il resto del mondo

L'interesse per il prodottonel mondo è in continua crescita e quindi di pari passo anche ... gorgonzola, prosciutto, salame, pasta di grano duro,evo, aceto balsamico , ragù , pesto, ...Ed è di un, l'insalata più rinomata al mondo: la "Caesar Salad". Inventata appunto nel ... Lattuga di vario tipo, frutta, verdure varie, frutta secca, condimenti come sale,, aceto o limone ...Roma, 23 maggio 2023 "La cosa più facile per noi raccontare le nostre produzioni italiane, l'unico nelle sue declinazioni e differenziazione. Altri producono quantità maggiori. Noi produciamo la qualità maggiore", le parole del ministro Lollobrigida a margine di un convegno ...

Lollobrigida: L'olio italiano è unico, altri producono quantità maggiori. Noi maggiore qualità - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE