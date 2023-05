Lo scudetto del Napoli sulla bancarella delle cose che ci servono

Leggi su agi

(Di mercoledì 24 maggio 2023) AGI - Intelligente e lungimirante l'idea di Bompiani Editore per raccontare in un libro popolare (10 euro il prezzo di copertina, in vendita dal 24 maggio in libreria ma anche nei centri commerciali della Campania) lodel. Quale idea? Non chiamare a scriverlo un giornalista sportivo, che si sarebbe perso in statistiche e speculazioni ultraterrene sugli schemi di Spalletti. Non un accademico della città, perché avrebbe scritto per il suo pubblico ‘alto' lunghi capitoli di storia. Meno che mai un politico o un vip televisivo: il rischio di personalizzazione autobiografica a fini social sarebbe stato insopportabile. Bompiani ha proposto l'idea a Francesco Palmieri, sì napoletano della Arenella, sì scrittore e intellettuale di ‘area' meridionalista, ma soprattutto cronista, con i requisiti giusti per andare a dama: raccontare la ...