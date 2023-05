“Lo ha fatto prima di lanciarsi dal ponte” Veronica suicida col figlio di 4 anni | la scoperta choc

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Morte diAmistadi, cosa è successodel gesto estremo. Una mamma di 41ha deciso di togliersi la vita precipitando per 90 metri giù daldi Mostizzolo di Cles in Val di Sole in Trentino. Il corpo della donna è stato così inghiottito dalle acque del torrente Noce. Manon era da sola. Con la donna anche ildi quasi 4. A chiamare i soccorsi è stato un passante, trovatosi sul posto poco dopo l’una di notte tra la giornata di venerdì e quella di sabato. Il testimone ha scorto l’auto abbandonata sul cavalcavia ancora con i fanali accesi e la portiera aperta. Non appena arrivati sul posto lo scenario non è stato quello sperato: mamma esono stati dichiarati deceduti. Suicidio di ...