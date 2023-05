Liverpool | Firmino ha deciso il suo futuro

Come quello di Roberto, dopo l'addio al. Il 31enne brasiliano si sarebbe offerto ai blaugrana dicendosi pronto a venire incontro alle esigenze economiche del club. Il Barcellona ...L'attaccante è a fine contratto colBARCELLONA (SPAGNA) - Salutato il pubblico di Anfield, Robertoguarda avanti e strizza l'occhio al Barcellona. Secondo la stampa catalana, il 31enne attaccante brasiliano, a fine ...Roberto, protagonista dell'ultimo match ad Anfield, saluterà a fine stagione ildopo otto stagioni. Al termine della sfida contro l'Aston Villa, il brasiliano non è riuscito a trattenere le ...

Alexis Mac Allister sarà il primo rinforzo del Liverpool per la prossima stagione. Il centrocampista compione del mondo con l'Argentina è ...Mount has been heavily linked with a Stamford Bridge exit in the summer, with Manchester United also named as a potential destination should he leave the west London club.