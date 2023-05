LIVE – Slovenia-Italia 0-1 | Europei Under 17 DIRETTA

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Ladi, match valido per la terza giornata degli17 2023. Gli azzurrini di Bernardo Corradi provano a ripartire nella competizione continentali di categoria, dopo le due sconfitte arrivate contro Spagna e Serbia. Si parte alle ore 17:00 di mercoledì 24 maggio. COME SEGUIRE IL MATCH RISULTATI E CLASSIFICHE Sportface.it vi terrà informati in tempo reale con lascritta. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH0-1 (60? Mannini) 60?- GOOL!!! Mannini sblocca il risultato con un mancino dalla distanza ad incrociare: 0-1 51?- Riccio tenta una conclusione dalla distanza, pallone deviato, sarà angolo 46?- Inizio secondo ...

LIVE - Euro U17, Slovenia-Italia: cronaca, formazioni e risultato Mondoprimavera

Gli Azzurrini, oltre a sperare nella vittoria della Spagna contro la Serbia, devono vincere con tre gol di scarto contro i pari categoria sloveni per accedere ai quarti ...