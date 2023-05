LIVE Italia-Olanda 3-1 | amichevole volley in DIRETTA | azzurri vincenti al debutto! Tante buone notizie per De Giorgi

(Di mercoledì 24 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.53: L’appuntamento è per domani sera, sempre alle 21, con-Bulgaria che deciderà l’esito del torneo di Cavalese. Per questa sera è tutto, grazie per averci seguito e buonanotte! 22.51: Per tre set su quattro l’ha dominato un’fallosa e poco determinata, cedendo un terzo set costellato da errori in casana. Bene Porro in regia, bene Recine in banda e Bottolo che è entrato nel quarto set. Si sono visti ottimi sprazzi di Rinaldi (secondo set), Sanguinetti (primo set) e Mosca (nei primi due set) 22.50: Una buonabatte 3-1 l’e conquista un successo prezioso al debutto stagionale con una squadra molto giovane che, a sprazzi, ha espresso un’ottima pallavolo 25-17 Mano out di ...

MENDOZA (Argentina) - Dopo l'esordio convincente, con tanto di vittoria, contro il Brasile nella prima giornata, l'Under 20 del Ct Carmine Nunziata cade contro la Nigeria . Nella seconda giornata del gruppo D, infatti, è stata la selezione del Ct Bosso ad avere la meglio per 2 - 0, grazie alle reti di Fago ...L'ultimo precedente in Copparisale al 13 gennaio del 2021 e vide trionfare i nerazzurri per 2 - 1. Calciomercato.it seguirà la Finale di Coppain tempo reale. Finale Fiorentina - Inter,...Il match valido per la finale di Coppatra Fiorentina e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Olimpico, Fiorentina e Inter si sfidano per la finale di Coppa...

LIVE Italia-Olanda, amichevole volley in DIRETTA: azzurri con Romanò, Bottolo e Rinaldi OA Sport

Simone Inzaghi ha colpito ancora: vince la sua settima finale consecutiva e porta all'Inter l'ennesimo trionfo. I nerazzurri superano la Fiorentina per 2-1 al termine di un ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.53: L'appuntamento è per domani sera, sempre alle 21, con Italia-Bulgaria che deciderà l'esito del torneo di Cavalese. Per questa sera è tutto, grazie per ...