LIVE Italia-Nigeria 0-2 | Mondiali calcio U20 in DIRETTA | perde la nazionale italiana | decisive le reti di Sunday e Salim Fago

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.01 Brutta sconfitta per l’, che viene ridimensionata da unache sfrutta il fisico al meglio.che ora avrà la partita decisiva contro la Repubblica Domenicana sabato alle 20. 98? Finisce la partita0-2 U20. 96? Ultimo giro d’orologio della gara. 94? Rete dellacon, contropiede fulminio che non lascia scampo,0-2 U20. 92?che si riversa totalmente in avanti. 90? Ci saranno otto minuti di recupero. 88? Tra poco la segnalazione del recupero. 86? Fuori Prati, dentro Pisilli nell’. 84? Tiro a giro di Montevago che finisce fuori. 82? Sforzo massimo ...