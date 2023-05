LIVE Inter-Fiorentina | Finale Coppa Italia 2023 in DIRETTA | Inzaghi e Italiano si contendono il trofeo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amici di OA Sport e appassionati di calcio, benvenuti all’attesissimadella 75esima edizione dellatra l’di Simonee ladi Vincenzono, partita secca con in palio laNazionale. L’gioca la prima delle 2 finali conquistate, in una stagione partita in sordina ma che ha saputo regalare pesanti soddisfazioni in questo ultimo terzo di stessa. L’ultimagiocata dai nerazzurri risale a 365 giorni fa circa, quando i ragazzi di Mr.ebbero la meglio sulla Juventus dopo i tempi supplementari e conquistarono così l’ottavo titolo della loro storia. I viola ...