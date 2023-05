LIVE Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | quattro uomini in fuga | il gruppo lascia fare

(Di mercoledì 24 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL13.04 Movistar e Bahrain-Victorious si mettono in testa ala gestire la situazione. 13.02 Senne Leysen (Alpecin-Deceuninck), Thomas Champion (Cofidis), Diego Pablo Sevilla (EOLO-Kometa) e Charlie Quarterman (Team Corratec – Selle Italia) all’attacco. 12.59hanno preso un piccolo margine sul. 12.57 Subito scatti, anchesarà interessante capire la, che potenzialmente potrebbe anche arrivare. 12.55 INIZIATA UFFICIALMENTE LA DICIASSETTESIMA! 12.52 Piccolo problema meccanico per Cavendish che riparte senza patemi. 12.49 Carovanaverso ...

LIVE Giro d'Italia 2023, Sabbio Chiese-Monte Bondone in DIRETTA: venticinque uomini in fuga, Jumbo e Groupama ... OA Sport

Si corre oggi, mercoledì 24 maggio, la tappa numero 17 del Giro d'Italia 2023 con partenza da Pergine Valsugana (Trento) e traguardo a Caorle (Venezia) con attraversamento delle province di Vicenza e ...Ieri Joao Almeida ha vinto la tappa del Bondone e Geraint Thomas è tornato in rosa. Oggi percorso piatto, Roglic si riprenderà dalla crisi