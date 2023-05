LIVE Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | quattro fuggitivi | gruppo in controllo a 2’20”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL15.58 Nel plotone si mette davanti anche qualche uomo della Bahrain-Victorious per Jonathan Milan. 15.55che sta passando vicino a Treviso e si avvicinerà sempre di più alla costa adriatica, laddove è posto l’arrivo di Caorle. 15.52 Prima dell’arrivo ci sarà un altro traguardo volante, quello di Lido di Jesolo che può essere importante per Jonathan Milan per rafforzare la maglia ciclamino. 15.49 Rimane stabile sopra i due minuti il vantaggio deibattistrada, quando mancano 70 chilometri al traguardo. 15.46 In testa ci sono anche i treni della UAE Team Emirates di Joao Almeida e la INEOS Grenadiers della maglia rosa Geraint Thomas. 15.43 Sempre...

La tappa in diretta sul canale 210 Sky, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti Si corre oggi la 17tappa deld'Italia, da Pergine Valsugana a Caorle di 197 km.

Oggi tappa per velocisti al Giro d'Italia, con arrivo a Caorle. Si riparte con in maglia rosa Geraint ...In corso la 17^ tappa del Giro d'Italia, da Pergine Valsugana a Caorle di 197 km. Frazione completamente pianeggiante e favorevole a un arrivo allo sprint.