LIVE Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto verso la volata finale di Caorle

(Di mercoledì 24 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL17.23 MILAN E DAINESE RIMONTANO DA DIETRO! ARRIVO AL FOTOFINISH CON MATTHEWS! CHE! 17.22 MATTHEWS LANCIA LADALLA TESTA! 17.22 ULTIMO CHILOMETRO! 17.21 Arriva Pasqualon a servizio di Milan. 17.21 Milan è nelle prime posizioni e sta spendendo tanto: vedremo se saranno energie fatali. 17.20 Portato davanti Alberto Dainese che farà la. 17.19 C’è anche la Cofidis di Simone Consonni. Grande tensione. 17.18 Arrivano anche gli uomini della Ineos con la maglia rosa Geraint Thomas che vuole evitare rischi nella pancia del. 17.16 RIPRESO LEYSEN! Mancano cinque chilometri al traguardo. 17.14 Prova ancora a ...

LIVE Giro, 17ª tappa: volata pazzesca! Dainese vince al fotofinish La Gazzetta dello Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciassettesima tappa del Giro d'Italia 2023, la Pergine Valsugana-Caorle di 197 chilometri. Sarà l'ult ... Oggi tappa per velocisti al Giro d'Italia, con arrivo a Caorle. Si riparte con in maglia rosa Geraint ...