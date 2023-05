LIVE Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | fuga vicina al primo traguardo volante

(Di mercoledì 24 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL14.35 Rientrato in gruppo Marco Frigo, con un sorriso a 32 denti. 14.32 Il gruppo sta tenendo sotto controllo il margine dei primi quattro, che non hanno davvero speranze di arrivare all’arrivo. 14.29 Intanto bellissimo momento, con Marco Frigo che si ferma a bordo strada per salutare i parenti ed il proprio fan club, riempito di grandi abbracci. Le note poetiche del. Poco prima lo stesso era successo ad Andrea Pasqualon. 14.28 C’è ora il Team DSM a tirare. Probabilmente per Marius Mayrhofer, anche se Alberto Dainese ha stretto i denti per essere a questo punto del, lottando con una brutta bronchite. 14.26 Mancano poco più di 130 chilometri al ...

... spin off del format originale 'Fedi' della piattaforma distreaming e intrattenimento ... Alex Del Piero, davanti alla sua maglia autografata: "Del Piero è stato il mio riferimento e ildi ...... Gilberto Pichetto, intervenendo con Adnkronosrisponde così alla domanda sulla possibilità di ...licenziato in questi giorni dalla Commissione di Valutazione ambientale e di conseguenza nel...La tappa in diretta sul canale 210 Sky, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti Si corre oggi la 17tappa deld'Italia, da Pergine Valsugana a Caorle di 197 km.

LIVE Giro d'Italia 2023, Sabbio Chiese-Monte Bondone in DIRETTA: venticinque uomini in fuga, Jumbo e Groupama ... OA Sport

• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Oggi tappa per velocisti al Giro d'Italia, con arrivo a Caorle. Si riparte con in maglia rosa Geraint ...In corso la 17^ tappa del Giro d'Italia, da Pergine Valsugana a Caorle di 197 km. Frazione completamente pianeggiante e favorevole a un arrivo allo sprint. La tappa in diretta sul canale 210 Sky, sul ...