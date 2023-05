LIVE Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Dainese beffa Milan al fotofinish! 4 italiani in top5!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA CRONACA DELLADITUTTE LE CLASSIFICHE DELLE PAGELLE DELLADI17.40 La nostradella diciassettesimadelfinisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per tutte le analisi. Un caro saluto e a prestissimo. 17.38 Domani si torna a salire con il tappone da Oderzo a Val di Zoldo. Saranno 5 i GPM da affrontare, con il Coi nel finale che farà malissimo con i suoi 5,8 km al 9,7% di pendenza media e punta del 19%! 17.37 Questa la classifica generale dopo ...