LIVE Fiorentina-Inter 1-2 | Cabral di testa | para Handanovic

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Questa sera alle 21, allo stadio Olimpico di Roma, lasfiderà l'nella gara valida per la finale di Coppa Italia....

Il match valido per la finale di Coppa Italia trae Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Olimpico,e Inter si sfidano per la finale di Coppa Italia ...Finale- Inter, formazioni ufficiali e dove vederla in TVIn programma mercoledì 24 maggio alle 21,- Inter sarà trasmessa su Canale 5. Ecco le probabili formazioni:(4 ...Il tabellino di- Inter 1 - 2 () 3' Nico Gonzalez (F), 29' e 37' Lautaro Martinez (I)(4 - 2 - 3 - 1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, ...

Fiorentina-Inter, il risultato in diretta LIVE della finale di Coppa Italia Sky Sport

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di MRShare Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da ...36' - RADDOPPIO DELL'INTER! ANCORA LAUTARO! Sforbiciata dell'argentino sotto la traversa, davanti a terracciano. Ora il punteggio recita 2-1 Inter 34' - Dodo mette in ...