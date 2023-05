LIVE Fiorentina-Inter 1-2 | ancora Lautaro | gol da attaccante vero!

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Questa sera alle 21, allo stadio Olimpico di Roma, lasfiderà l'nella gara valida per la finale di Coppa Italia....

ROMA - Questa sera allo Stadio Olimpico si assegna il secondo titolo della stagione. I nerazzurri cercano di bissare il successo dello scorso anno, la formazione viola torna a giocare la finale di ...Finale- Inter, formazioni ufficiali e dove vederla in TVIn programma mercoledì 24 maggio alle 21,- Inter sarà trasmessa su Canale 5. Ecco le probabili formazioni:(4 ...Il match valido per la finale di Coppa Italia trae Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Olimpico,e Inter si sfidano per la finale di Coppa Italia ...

Diretta Fiorentina - Inter (1-1) Coppa Italia 2022 - la Repubblica la Repubblica

36' - RADDOPPIO DELL'INTER! ANCORA LAUTARO! Sforbiciata dell'argentino sotto la traversa, davanti a terracciano. Ora il punteggio recita 2-1 Inter 34' - Dodo mette in ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22' Fiorentina che ha concesso una sola vera occasione sin'ora. 20' Ancora Nico Gonzalez se ne va a Barella, Fiorentina in controllo della sfera. 19' Ci ripro ...