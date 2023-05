LIVE Fiorentina-Inter 1-0 | la sblocca Nico Gonzalez! Ci prova Amrabat

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Questa sera alle 21, allo stadio Olimpico di Roma, lasfiderà l'nella gara valida per la finale di Coppa Italia....

ROMA - Questa sera allo Stadio Olimpico si assegna il secondo titolo della stagione. I nerazzurri cercano di bissare il successo dello scorso anno, la formazione viola torna a giocare la finale di ...Le formazioni ufficiali di- Inter (alle 21)(4 - 2 - 3 - 1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Ikoné, Bonaventura, Nico ...Nel suo cammino laha eliminato la Sampdoria, il Torino e la Cremonese in semifinale mentre l'Inter ha avuto la meglio contro Parma, Atalanta e Juventus. EQUILIBRIO - Sono 13 i precedenti ...

Fiorentina-Inter, il risultato in diretta LIVE della finale di Coppa Italia Sky Sport

FIORENTINA-INTER 0-0 LA PARTITA LIVE 20.57 - Gaia Gozzi arriva sul campo per cantare l'inno d'Italia. 20.55 - Le due squadre entrano in campo per il prepartita. 20.54 ...