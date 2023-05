LIVE Atletica | Meeting Savona 2023 in DIRETTA | pazzesco Furlani | vola sopra gli 8 40 metri! Vince Weir | Tortu non incanta

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:14 Siamo giunti a metà gara nel salto in lungo maschile. Al comando troviamo uno straordinario Mattiacon 8.44. L’azzurro guida dinanzi al sudafricano Samaai (7.96) ed al francese Bertrand (7.85). 18:11 Ci avviciniamo al momento del ritorno in gara di Alessandro Sibilio. L’azzurro sfiderà nei 400 metri ostacoli Hemeida (QAT), Bencosme (ITA), Copello (TUR), Samba (QAT), Montefalcone (ITA). 18:09 Come da abitudine è tripletta azzurra! 14.25 e vittoria per Martina Caironi, che regola le connazionali Contraffatto (14.70) e Sabatini (14.79). 18:08 In pista ora le ragazze dei 100 metri paralimpici. In gara Maegawa (JPN), Caironi (ITA), Sabatini (ITA), Contraffatto (ITA). 18:06 Arrivano finalmente i risultati ufficiali della finale dei 100 metri. Confermato il 9.95 ventoso di Prescod (GBR), ...