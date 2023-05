LIVE Atletica | Meeting Savona 2023 in DIRETTA | 10 16 per Tortu nei 100 metri Problema fisico per Dosso

(Di mercoledì 24 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:49 Seconda batteria con Fall (FRA), Cissè (CIV), Prescod (GBR), Melluzzo (ITA), Ricci (ITA). Non parte Rigali (ITA). 16:46 Deludente la prova di Filippo, soltanto quarto alle spalle del ghanese Azamati (9.99 ventoso), di Abeykoon (10.04), e di Lorenzo Patta (10.09). Per l’oro Olimpico nella 4×100 il crono di 10.16 ed una partenza totalmente da rivedere. 16:44 Si prosegue con le batterie dei 100maschili. Nella heat 1 Donola (ITA), Patta (ITA),(ITA), Abeykoon Mudiyanselage (SRI), Azamati (GHA), Azu (GBR). 16:42 Per Zaynabriscontrato nell’ultimo riscaldamento prima della batteria. L’azzurra, in uscita dal blocco, ha sentito un fastidio alla gamba destra. Entità dell’infortunio che verrà ...

LIVE Atletica, Meeting Savona 2023 in DIRETTA: Tortu in gara nei 100, attesa per Sibilio e Weir OA Sport

È in corso la 12esima edizione del Meeting internazionale Città di Savona, appuntamento tradizionale di inizio stagione, con tanti big azzurri al via. Diretta streaming su Rai Play 3 dalle ore 16, dif ...Tutto pronto sulla pista della Fontanassa, che ospiterà quest'oggi il Meeting di Savona 2023 valevole come 12ma edizione del Memorial Ottolia. La kermesse ligure si profila molto interessante per il d ...