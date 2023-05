L’Italia Under 17 è fuori dall’Europeo | non basta la vittoria contro la Slovenia

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 24 maggio 2023)17 di Bernardo Corradi è uscita. Non èta ladi oggi per 3-0la17 di Bernardo Corradi è uscita. Non èta, infatti, ladi oggi per 3-0lafirmata dalle reti di Mannini (doppietta) e De Pieri. Nonostante la, dunque, gli azzurrini non sono riusciti a superare il mini-girone con Spagna e Serbia concludendo la loro avventura in fondo al gruppo a quota 3 punti, dopo aver perso le prime due partite.