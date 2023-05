L' Isola dei Famosi | Paolo Noise parla del malore a Lo Zoo di 105 | Me la sono vista brutta

(Di mercoledì 24 maggio 2023), durante il suo intervento hato anche di come dovrà cambiare le sue abitudini dopo il ritiro: 'Mi ha fermato Dio. Ora prenderò un farmaco che dovrò prendere per tutta la vita , e non ...

Leggi Anche 'Famosi', la moglie di Paolo Noise su Instagram: 'Mi sono spaventata, è stata una cosa grave' Noise ha spiegato anche perché non è tornato subito in Italia dopo la sua uscita ...... dal momento che si registra una fuga che supera più del doppio le cifretrienni precedenti. ... Ma non possiamo guardare solo alla Svizzera comefelice che attira le attenzioni degli ...Durante l'ultima puntata in diretta dell'Famosi Cristina Scuccia ha rivelato di avere una relazione : le sue dichiarazioni non sono certo passate inosservate, soprattutto perché l'ex suora si è lasciata andare su un argomento che ...

Nikita Pelizon, dopo essere stata ospite a L'Isola dei Famosi 2023, ha dovuto lasciare il reality e salutare Helena Prestes.In alternativa, si può consegnare la vecchia tv direttamente in una isola ecologica autorizzata, prima di recarsi ad acquistare la nuova. In questo caso, l’addetto del centro di raccolta Raee deve ...