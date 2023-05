L’Inter vince la Coppa Italia | l’Atalanta è certa di tornare in Europa

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Ora è matematicamente ufficiale:nella prossima stagione disputeràmente una competizione europea. Ora servirà stabilire quale. A dare garanzie ai nerazzurri di volare in giro per il continente per il 2023/24 è stata la vittoria delnella finale dicontro la Fiorentina. Il 2-1 firmato dalla doppietta di Lautaro Martinez, rimontando la rete di Nico Gonzalez, “valida” il settimo posto come piazzamento utile per la Conference League. E siccome la Dea èdi poter finire almeno tra le prime sette, l’è una certezza. Se sarà Champions,League o Conference lo si saprà soltanto tra qualche settimana.